Lilly Becker rouwt om oma

Op Instagram laat Lilly weten: „Dag mama #oma. Bedankt dat je langskwam in mijn droom en me hebt laten zien dat je nu met opa bent. We hebben elkaar voor de laatste keer kunnen omhelzen en knuffelen. God heeft zijn engelen nodig en hij heeft ervoor gezorgd dat jij mijn beschermengel nu bent. Je bent elke seconde van de dag bij me.”

De ouders van Lilly kwamen in 1979 om bij een auto-ongeluk. De ex van Boris Becker was toen drie jaar oud en werd door haar oma in huis genomen. „Mijn oma is mijn alles. Zonder haar was ik nooit de vrouw geworden die ik nu ben. Mijn oma was altijd de belangrijkste persoon in mijn leven. Ik vind het erg belangrijk dat ze trots op mij kan zijn”, zo vertelde Lilly eerder al in een interview met Bild.

Esseline is 90 jaar geworden.