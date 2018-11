Ilse Warringa en Claudia de Breij zingen eenmalig Zeur niet

Het lied Zeur niet komt uit de iconische musical Heerlijk duurt het langst van Schmidt en Bannink. De erven van componist Bannink geven echter niet vaak toestemming om het nummer ten gehore te brengen. De musical was in de jaren zestig meer dan vijfhonderd keer te zien; in de eerste versie werd het lied gezongen door Conny Stuart. Later voerden onder meer Jasperina de Jong, Jenny Arean en Lone van Roosendaal het lied liet uit.

Ook Paul de Leeuw en Ellen ten Damme doen mee aan de benefietavond. De kaartverkoop is van start gegaan. Het is de tweede maal dat er in Utrecht een Mag ik dan bij jou-avond wordt georganiseerd.