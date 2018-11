Rossana Kluivert houdt zoon Shane thuis van school op 5 december

Dat laat ze weten op Instagram. De vrouw van Patrick Kluivert vindt namelijk dat het uiterlijk van Zwarte Piet wél veranderd mag worden. „Er wordt niet geluisterd. Heb het in mijn dorp Laren al meerdere malen aangegeven. Zelfs bij de burgemeester op school, bakker etc., maar nee, iedereen kijkt weg. Gewoon simpele aanpassingen. ’Nee sorry, we weten dat het ontstaan is uit iets heel naars, namelijk slavernij, maar ja, vier het maar gewoon’.”

Rossana vervolgt: „Oke, dan niet. Heb de afgelopen jaren mijn kind van school gehouden op 5 december omdat er geen ruimte is voor een dialoog, ook goed, maar dat schept verwijdering in de maatschappij als er niet geluisterd wordt.”

Haar andere zoon, Nino, laat weten aan RTL Boulevard dat ze wel degelijk Sinterklaas vieren thuis, maar sinds 2013 wel op hun eigen manier. „Als er geen aanpassing kan zijn, gaat mijn moeder haar eigen weg en viert het net zo hard, maar dan hoe wij het zien. Toen ze daarover wilde praten werd er niet geluisterd, dus koos ze voor deze weg.”