Afvalcompetitie voor gevestigde chef-koks

Nederlander Alex Haupt (l.) neemt het met teamgenoot Ash Heeger op tegen internationale chef-koks. Ⓒ Adam Rose/Netflix

Na het succes van shows als Masterchef, Hell’s kitchen en Top chef produceert ook Netflix een afvalrace voor koks. Maar In The final table betreft het geen beginnende chefs. Er zullen 24 wereldwijd bekende eetkunstenaars in duo’s een wisselende jury moeten overtuigen. Nederlander Alex Haupt is een van de kandidaten.