Maxim Hartman: Olcay Gulsen heeft een beperking

Maxim liet vrijdag bij Pauw weten dat hij zich zondag 11 november niet op het NOS Journaal kon focussen omdat de borsten van de presentatrice hem afleidden. „Haar borsten lijken wel groter elke week. Ik wil niet anti-feministisch overkomen, een vrouw mag zich kleden hoe ze zich wil.”

De bewuste uitzending... Ⓒ Screenshot

Dionne reageerde zelf al op Twitter met een foto van Maxim met ontbloot bovenlijf. „Vrouwen - en mannen - hebben borsten, in alle soorten en maten, deal with it.”

Maar voor Olcay is de kous hiermee nog niet af. Ze vindt hem seksistisch en ging de confrontatie aan in RTL Boulevard. Hij sloot de uitzending af door Olcay een geforceerde zoen te geven, maar dat was maar schijn, blijkt nu. Op Twitter haalt hij nog eens flink uit naar de presentatrice. „Een vrouw als Olcay die mij wederom een seksist en ook nog eens laf durft te noemen, kan ik niet meer serieus nemen. Mensen met een beperking zoals zij, neem ik niks kwalijk. Dus hiermee is de fittie voorbij. En daarmee zult u het moeten doen. Fijne avond.”

Olcay heeft zelf nog niet gereageerd op de tweet van Maxim.