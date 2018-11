Hoofdrol voor Jenna Lee-James in Nederlandse Cats

Jenna is een van de meest ervaren musicalactrices van Engeland. Ze speelde onder meer hoofdrollen in musicals als Mamma Mia!, Street of Dreams, ze was Dorothy in The Wizard of Oz en was te zien in Peter Pan, Boogie Nights en 20th Century Boy. Ook is Jenna de enige zangeres ter wereld die alle drie de vrouwelijke hoofdrollen in de musical We Will Rock You heeft vertolkt. Sinds haar tiende jaar staat ze op het podium en ze speelde toen al in Annie.

Er zijn al meer dan 25.000 kaarten verkocht voor de korte reeks voorstellingen in Amsterdam. Cats geldt als een van de moeilijkste dansmusicals die ooit zijn gemaakt.

Recordperiode

Het verhaal speelt zich af op de meest speciale avond van het jaar, waarop de Jellicle-katten hun grote bal vieren. Eén van hen zal door Old Deuteronomy worden uitverkoren om opnieuw te worden geboren en een nieuw kattenleven te gaan beginnen. Grisabella, de glamourkat die jarenlang de wijde wereld heeft verkend, keert juist deze avond naar huis terug.

Het is de eerste keer in ruim tien jaar dat de klassieker van componist Andrew Lloyd Webber in Nederland te zien is. Sinds de wereldpremière speelde Cats onafgebroken gedurende een recordperiode van 21 jaar zo’n 9000 voorstellingen in Londen. Inmiddels bezochten meer dan 81 miljoen mensen in meer dan dertig landen de show, die al in vijftien talen werd opgevoerd.

Het stuk werd in het seizoen 2006/2007 voor het laatst in Nederland gespeeld. De Britse versie die naar Nederland komt, wordt voorzien van boventiteling.