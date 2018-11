’Mr. Big ging dood in Sex and the City 3’

Acteur Chris Noth, die vanaf de eerste aflevering ’love interest’ Mr. Big speelde, vertelt in de podcast dat zijn personage in de derde film „vrij vroeg” zou sterven aan een hartstilstand. Eerder in de serie worstelde Mr Big ook al met zijn hart.

Deze plottwist leidde tot een verhaal dat zich vooral op hoofdpersonage Carrie (Sarah Jessica Parker) zou richten. Dit was voor collega-actrice Kim Cattrall, die in de serie de altijd op seks beluste Samantha speelde, reden om niet mee te willen doen. De dood van Mr. Big zou uiteindelijk de relatie tussen de vier vrouwen verder verdiepen.

Superieur script

Het feit dat Cattrall niet mee wilde doen, was uiteindelijk de reden dat de film niet gemaakt werd. Volgens Noth was het scenario „superieur” vergeleken met de eerste twee films. Veel fans klaagden dat in de speelfilms het niveau van de oude serie nooit werd gehaald. Ook Noth vond de speelfilms niet veel soeps, bekent hij in de podcast.

Sex and the City werd uitgezonden op HBO tussen 1998 en 2004. De serie vertelt over de seksuele escapades van vier vrouwen in New York. De reeks werd bekroond met tientallen belangrijke prijzen en geprezen om de openhartige manier waarop de vrouwen over seks praten en fantaseren.

Sarah Jessica Parker, die de hoofdrol van de immer twijfelende columniste Carrie speelde, meldt in de podcast dat ze het heel jammer vindt dat derde film er niet komt. De actrice denkt dat de serie en haar personage perfect hadden gepast in deze tijd van #MeToo en #TimesUp.