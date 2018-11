’Tweede seizoen Bodyguard in de maak’

Tot voor kort zou bij het horen van ’Bodyguard’ al snel de link worden gelegd met de gelijknamige film uit de jaren negentig, waarin KEVIN COSTNER en wijlen WHITNEY HOUSTON op het witte doek het liefdesverhaal vertellen van een zangeres en de man die haar moet beschermen. Sinds kort is er echter een nieuwe speler op de markt.

In Bodyguard kruipt RICHARD MADDEN (32) in de huid van David Budd, een oorlogsveteraan met ptss, die opdracht heeft gekregen om minister van Binnenlandse Zaken, Julia Montague – gespeeld door actrice KEELEY HAWES – te beveiligen. De zes afleveringen werden gemaakt in opdracht van BBC, waar het met een gemiddelde van 10,4 miljoen kijkers de best bekeken dramaserie in tien jaar bleek te zijn. De streamingrechten werden vervolgens verkocht aan Netflix, waar het ook uitgroeide tot een wereldwijd succes.

„Ik ga binnenkort met de makers om de tafel zitten”, vertelt Madden aan Daily Mail. „We hebben nooit de intentie gehad om een tweede seizoen te maken, maar eerlijk gezegd vind ik het best wel spannend om te zien welke ideeën er naar boven komen. Ik ben vooral benieuwd wat mijn personage te wachten staat.”

Madden denkt dat zijn karakter ’toe is aan vakantie’. „Maar de kijker zit niet te wachten op David Budd, die met een pina colada op het strand ligt. Wel denk ik dat hij in een nieuwe reeks minder angstig moet zijn.”