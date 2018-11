Pia Douwes: ’Ik lak mijn nagels met een dooie muis!’

De cast van The Addams Family, met onder anderen Pia Douwes en Johnny Kraaijkamp als Morticia en Gomez Addams. Ⓒ TEC Entertainment

Ze vinden zichzelf volkomen normaal, maar dat is The Addams Family allesbehalve. Hoe kan het ook anders als een oom gloeilampen laat branden door ze in zijn mond te stoppen en een griezelige losse hand constant door de keuken ’wandelt’!