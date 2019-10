Waarom Halloween voor zoon Michael Jackson een hele goede tijd was

Volgens Prince kijkt zijn vader stiekem mee met zijn nieuwe onderneming, een eigen YouTube-kanaal waar hij met broertje Blanket (17) en neefje Taj films bespreekt. „Mijn vader geloofde altijd sterk in je dromen volgen en gaan voor wat je wilt.”

Volgens hem is het dan ook geen toeval dat hij daar nu mee bezig is. „Dus het feit dat wij hier nu zitten en hopelijk een carrière kunnen bouwen op het praten over en kijken naar films... Mijn broer wil regisseur worden en ik ben gek op produceren... Kijk, ik voel dat mijn vader ons op een of andere manier steunt en ons naar de volgende generatie begeleidt.”

Nu Halloween dichterbij komt, laat Prince weten dat dat ook een goede tijd was voor hun leven met Michael Jackson. „Als de meest beroemde man ter wereld was het erg moeilijk voor hem om uit te gaan en normale dingen te doen. Heel wat mensen weten dat mijn vader wilde dat onze gezichten verborgen werden, om onze identiteit te beschermen. Maar omdat het met Halloween geaccepteerd was om je volledig te verkleden, was dat een van de weinige momenten waarop we als een gezin buiten konden komen.”

Michael Jackson zorgde ervoor dat zijn kinderen in het openbaar altijd hun gezichten bedekten, hier in 2009 Ⓒ Hollandse Hoogte