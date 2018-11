Gedwongen psychiatrische opname voor Heather Locklear

De therapeut besloot daartoe nadat hij had geconstateerd dat de 57-jarige opnieuw een inzinking had. In juni werd Heather ook al gedwongen opgenomen omdat ze dreigde zichzelf iets aan te doen. Niet veel later belandde ze in het ziekenhuis na een overdosis. De Melrose Place-actrice bracht de zomer door in een afkickkliniek.

Naast haar verslaving en psychische problemen, heeft Heather ook juridische zorgen: een van de ambulancemedewerkers die haar behandelde toen ze in februari werd opgepakt voor huiselijk geweld klaagt haar aan voor mishandeling. Ook een politie-agent die bij de aanhouding aanwezig was, heeft een aanklacht ingediend wegens agressief gedrag van de actrice tijdens haar arrestatie

.

Bekijk ook: Locklear wenste kinderen hulpverlener aids toe