Nederlandse regisseur totaal verrast door Emmy

Het NTR-programma nam het in de categorie Arts Programming op tegen drie andere internationale inzendingen; het Braziliaanse Palavras Em Série, de Australische kandidaat David Stratton’s Stories of Australian Cinema en de Canadese documentaire Dreaming of a Jewish Christmas, die Kaas als grote favoriet zag. „Die is zo mooi gemaakt, ook wel met een heel ander budget, maar ik was ervan overtuigd dat zij zouden winnen.”

Toen de ontknoping in zijn categorie werd ingeleid met de woorden dat er in het winnende programma zoveel aandacht was voor het maakproces, kreeg de Nederlander hoop. „Ik dacht: ’Hé, dat hebben wij er wel in zitten. Zal het dan toch?’”

Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal, over de Israëlische schrijver met die naam, werd inderdaad tot winnaar gekroond. Kaas kreeg de award uitgereikt uit handen van Madam Secretary-acteur Erich Bergen. De rest van de avond was ’een beetje een waas’ voor de regisseur. „Het was gewoon zo onverwacht, dat de rest wat aan me is voorbijgegaan.”

Met eventuele mogelijkheden die een International Emmy oplevert, is de Nederlander nog niet bezig. „Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Ik ben nu vooral aan het bedenken waar ik die Emmy ga neerzetten. Hij is groter dan ik dacht, en vooral zwaarder. Ik denk dat hij zijn eigen plankje krijgt.”