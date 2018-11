Filemon Wesselink zou nooit foto’s van zijn kinderen online zetten

„Mijn kinderen wil ik een blanco toekomst geven”, legt de vader van drie – één dochter en twee zoontjes – uit. „Ik wil niet dat ze, als ze later groot zijn, foto’s van zichzelf als baby op het internet zien.” Met face tracking kun je gemakkelijk oude foto’s terugvinden, leerde hij tijdens de opnames van de Mediawijsheidtest, die hij samen met Sahil Amar Aïssa presenteert.

In de kennisquiz worden de kijker, het publiek en een aantal BN’ers vragen voorgelegd om hun kennis over de online wereld te testen. Onder anderen zangeres Sabrina Starke, schaatsster Irene Schouten, rapper Pepijn Lanen en actrice Anouk Maas gaan de strijd met elkaar aan. Zij moeten antwoord geven op vragen als: ’Welke groep is het meest slachtoffer van cyberbaiting?’ en ’Wie kunnen er stiekem meekijken als je een selfie maakt?’

Naaktfoto’s

Met de online kennis is het volgens Filemon over het algemeen behoorlijk slecht gesteld. „We zijn met z’n allen niet zo mediawijs. En het is soms ook lastig, bijvoorbeeld met het inschatten of iets fake news is. Je kunt niet alles zelf checken. En ook als een bron betrouwbaar lijkt, kan het verhaal alsnog niet helemaal kloppen.” Ook over de gevolgen van het versturen van bijvoorbeeld naaktfoto’s via Whatsapp, is veel onwetendheid. „En dan gebeurt het nog te vaak dat zo’n foto de hele school rondgaat.”

Zelf heeft de 39-jarige presentator een haat-liefdeverhouding met sociale media. „Berichtjes zijn kort, prikkelend en soms echt heel interessant”, zegt hij. Maar het heeft ook een keerzijde. „Je leest zelden iets dat blijft hangen. Het is allemaal zo hap-snap.” Hoewel hij zelf meer online is dan hij zou willen, probeert hij thuis de telefoon zo veel mogelijk naast zich neer te leggen. „Dat er mensen zijn die ’s nachts de wekker zetten om social media te checken, vind ik echt schokkend. Zo verslavend kan het zijn. Met deze test hoop ik mensen daarover aan het denken te zetten.”

De Mediawijsheidtest, onderdeel van de Week van de Mediawijsheid, is om 20.25 uur bij BNNVARA te zien op NPO 3.