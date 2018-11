Paris Hilton reageert op breuk met verloofde

Paris deelde een foto waarop ze als Marilyn Monroe poseert en plaatste daarbij haar favoriete uitspraak van de actrice. „Ik geloof dat alles gebeurt om een reden. Mensen veranderen zodat je ze los kunt laten. Dingen gaan mis zodat je het waardeert als het wel goed loopt. Je gelooft leugens zodat je uiteindelijk leert dat je alleen jezelf kunt vertrouwen. En soms lopen goede dingen stuk zodat betere zaken samen kunnen komen.”

Eerder maandag lieten insiders aan People en TMZ weten dat Paris haar relatie met de The Leftovers-acteur had verbroken. Chris zou te hard van stapel zijn gelopen en de socialite realiseerde zich tien maanden na hun verloving dat hij toch niet de ware voor haar was, zo meldden de bronnen.

Afgelopen zomer werd de bruiloft van Paris en Chris al eens uitgesteld. Ze beweerden toen dat dat was omdat ze meer tijd nodig hadden om ’de bruiloft van de eeuw’ te plannen.