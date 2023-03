Premium Het beste van De Telegraaf

Superquizzer Devrim Aslan: ’Meedoen aan De slimste mens? Interessant’

’Beat the champions’ gaat een derde seizoen in. Met in het vijfkoppige panel van de ’allesweters’ ook nu weer Devrim Aslan, met zijn 26 jaar een jonge verschijning in de quizwereld. „Ik ben wat rustiger geworden dan in de eerste reeks.”