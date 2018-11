Exen Diddy rouwen om Kim Porter

Misa Hylton, de moeder van Diddy’s zoon Justin, liet op Instagram weten dat ze niet kon geloven dat Kim er niet meer is. „We hebben de afgelopen twintig jaar onze kinderen samen opgevoed. Bedankt dat je een tweede moeder voor Justin was”, schreef Misa, die de dood van Kim ’een vreselijk verlies voor onze familie’ noemt en belooft er altijd voor Kims kinderen Quincy (27), Christian (20), D’Lila en Jessie (beiden 11) te zullen zijn.

Ook de moeder van Diddy’s andere kind, dochter Chance, liet van zich horen. „Weet dat er altijd van je kinderen gehouden zal worden”, schreef ze in een boodschap aan Kim. „Je licht zal doorschijnen in je kinderen, de manier waarop ze van elkaar houden is een onbeschrijflijk geschenk.”

Maandag stond ook Cassie Ventura, met wie Diddy tot voor kort een relatie had, stil bij de dood van Kim. „Er zijn geen woorden voor”, liet ze weten op Instagram. „Een fantastische moeder, die elke ruimte die ze binnenkwam oplichtte, is nu de prachtigste engel.” Tegen Diddy zei ze: „Puff je bent al de beste vader, ik weet dat je dit geweldig gaat doen.”

Volgens New York Post heeft de rapper dit weekend een herdenkingsdienst gehouden voor Kim, die 47 jaar werd. Aankomende zaterdag zal zij worden begraven in haar geboorteplaats in de staat Georgia.