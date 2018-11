Ex verwijt Ruby Rose intimidatie

De Orange Is The New Black-actrice schreef bij een foto waarop Jessica haar nieuwe partner Kai zoent: „Gefeliciteerd. Ik ben zo blij voor jullie.” Daarop reageerde de zangeres van The Veronicas met: „Ik vraag je al vier maanden geen contact met me op te nemen. Ik heb je genegeerd op elk ander privéplatform. Dat je nu publiekelijk contact opneemt onder het mom me geluk te wensen, is verdere intimidatie.”

Ruby leek de beschuldiging laconiek op te vatten. Ze liet haar ex weten: „Dat is nieuws voor mij. Begrepen. Alleen maar goede vibes.” Fans van Ruby Rose nemen het voor haar op, noemen de publiekelijke reactie van Jessica ’wreed’ en wijzen haar op de mogelijkheid haar ex te blokkeren op het medium.

Ruby Rose toen ze nog met Jessica Origliasso was Ⓒ Hollandse Hoogte