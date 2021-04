Piers Morgan noemt Demi Lovato een ’nare, arrogante sterrenpestkop’

De zangeres deelde zondag een woedende post over de suikervrije koekjes die The Big Chill in Los Angeles in de etalage had liggen. Volgens de zangeres, die een verleden heeft met eetproblemen, is dat een trigger voor mensen als zij en probeert de frozen yoghurt-zaak daarmee te profiteren van een dieetcultuur. Het bedrijf liet daarop weten dat zij producten hebben voor ’diabeten, mensen met een glutenintolerantie en vegans’ en ze daarnaast ook reguliere lekkernijen verkopen.

Morgan haalde maandag in zijn column voor Daily Mail flink uit naar Lovato. „Ik heb ook triggers – nare, arrogante sterrenpestkoppen als Demi Lovato die een kleine familiezaak tijdens een pandemie ten onder proberen te brengen door op een sneue manier het slachtoffer uit te hangen”, schreef hij onder meer. Perez Hilton liet op de Instagrampagina van The Big Chill weten: „Ik kom langs om jullie te steunen! Mijn hele familie is dol op ’fro yo’, vooral mijn moeder. Ze heeft diabetes en is blij met jullie suikervrije producten. Dank dat jullie die hebben!”

Lovato liet later maandag in een video op Instagram weten dat ze dit ’waarschijnlijk anders had moeten aanpakken’, maar zei ook dat haar boodschap ’verkeerd geïnterpreteerd’ was. Ze bood excuses aan die veel mensen online vergeleken met de titel van haar hit Sorry, Not Sorry. In de video zei ze onder meer: „Het spijt me echt dat mensen dit verkeerd hebben opgevat en het spijt me dat er mensen teleurgesteld zijn.” Ook ontkende ze dat ze haar ruim 100 miljoen volgers had opgezet tegen een kleine onderneming. „Ik ben gewoon heel temperamentvol”, aldus de zangeres.