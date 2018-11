Verboden scènes Verliefd op Cuba alsnog gedraaid

Verschillende plaatsen op Ibiza zijn afgelopen week aangekleed alsof ze op Cuba zijn. Acteurs Abbey Hoes, Rolf Sanchez en Niek Roozen vlogen naar Ibiza voor de opnames.

Nijenhuis: „We hebben ons filmscript ter goedkeuring moeten voorleggen aan de machthebbers in Cuba. Daarbij hebben ze scherp gelet of hun leiders Fidel Castro en Che Guevara er positief uit zouden komen. We hebben aanpassingen moeten doen om goedkeuring te krijgen voor de opnamen. Maar Cuba is niet altijd het arbeidersparadijs dat uit de propaganda naar voren komt. Ik wilde de ontbrekende scènes alsnog filmen.”

Loes (Susan Visser) is na haar echtscheiding het vertrouwen in de liefde verloren. Wanneer haar dochter Maartje (Abbey Hoes) besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf Sanchez) vliegt ze direct naar het Caribische eiland om aan te tonen daar haar schoonzoon in spé enkel uit is op een verblijfsvergunning. Eenmaal geland op het betoverende eiland leert Loes meer over de liefde dan ze ooit had verwacht.

Zowel de regie als de productie is in handen van Johan Nijenhuis en zijn team. Verliefd Op Cuba draait vanaf 14 februari 2019 in de Nederlandse bioscopen.

