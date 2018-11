Gerard Ekdom stuwt Radio10

Afgelopen zomer regende het megatransfers in radioland. Mattie Valk, die, nadat hij zijn collega Wietze de Jager had verraden, op zoek was naar een nieuwe kompaan, werd uiteindelijk aan Elsinga gekoppeld.

Voorlopig leidt hun ochtendshow echter niet tot een betere positie van Qmusic. Marktonderzoeker Gfk becijfert in opdracht van het nationaal luisteronderzoek dat de zender in de periode september-oktober ruim 5% marktaandeel inleverde ten opzichte van de vorige periode. Over een jaar gemeten staat de zender wél in de plus.

De voltallige top-drie (538, Radio 2 en Radio 10) zag zijn marktaandeel juist toenemen. Met name de opmars van Radio 10 is indrukwekkend. Ten opzichte van een jaar geleden bereikt het nieuwe thuishonk van Gerard Ekdom bijna eenderde meer luisteraars.

Naast Qmusic verloren ook de regionale zenders. Bij 3FM is de dramatische terugval van de afgelopen jaren juist voorlopig tot een halt gekomen. De zender staat sinds dit jaar onder nieuw bewind en blijft stabiel op de twaalfde plaats.