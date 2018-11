VARAgids verliest tientallen abonnees na cover met Sylvana Simons

Ook schrijft ze dat lezers reageerden met de mededeling dat ze de voorkant van de gids hadden afgescheurd, voordat ze die gingen lezen. In de column neemt Koekkoek het op voor de partijleider van Bij1 en zegt ze dat ze zich ’kapotgeschrokken is’ van de reacties ’naar aanleiding van een interessant, oprecht en genuanceerd interview’.

Daarom staan in de huidige VARAgids interviews met Bram Vermeulen, die zich uitspreekt over het koloniale verleden van Nederland in Zuid-Afrika en over ’een kinderachtig debat over kinderfeesten en schoorstenen’ en leest publiciste Hasna El Maroudi de VARA-abonnees de les over ’wit wassen’, waarbij bijvoorbeeld blanke acteurs de rollen spelen van niet-blanke personages.