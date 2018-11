EO-kerstfeest met Berget Lewis en Kaj van der Voort

Ⓒ Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie

Berget Lewis, Anneke van Giersbergen, Kaj van der Voort en Tino Martin vormen de muzikale cast van het kerstevenement Kerstfeest in de Stad dat de EO op zondag 9 december opneemt in Rotterdam. Op dinsdag 25 december is de muzikale kerstviering om 20.30 uur te zien op NPO 1.