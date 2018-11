Cardi B koopt huis voor haar moeder

„Het is altijd een droom van me geweest om een huis te kunnen kopen voor mijn moeder”, schrijft Cardi B. „De huizen die ik vorig jaar bekeek waren niet in mijn prijsklasse. Maar ik heb gewerkt en gewerkt en nu is het zover. Ik bedank iedereen die me heeft gesteund om mijn kinderdromen uit te laten komen.”

In de video toont ze meerdere kamers en verdiepingen. „Ik kan niet wachten tot de hele familie hier bijeenkomt”, vertelt ze erbij.