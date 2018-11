Passenger bij eerste veertig acts van Paaspop

Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

Singer-songwriter Passenger, Oscar and the Wolf en Clean Bandit komen naar Paaspop. Ook Davina Michelle, Douwe Bob, Heideroosjes, Ilse DeLange, Kovacs, Sevn Alias en Lukas Graham staan in de lijst van de eerste veertig namen die Paaspop dinsdag aankondigde.