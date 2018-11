Koningin Silvia viert 75e verjaardag groots

Dinsdag 18 december wordt voor de jarige koningin in het Oscar Theater in Stockholm een seminar georganiseerd. Het seminar staat in het teken van de stichtingen op het gebied van kinderrechten, drugspreventie en dementiezorg, die de Zweedse koningin een arm hart toedraagt.

Woensdag 19 december volgt een receptie in het Koninklijk Paleis. Daar krijgen vertegenwoordigers van Zweedse organisaties de gelegenheid de vorstin te feliciteren. Burgers krijgen de kans om hun vorstin geluk te wensen in een felicitatieregister.

Twee jaar geleden was het geen groot feest op Silvia’s verjaardag. De koningin werd op op haar verjaardag ter observatie opgenomen in het ziekenhuis omdat ze duizelig was en last had van een verkoudheid. Twee dagen later mocht ze weer naar huis.