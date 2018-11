Prinses Laurentien maakt nieuwe invloedrijkste filantroop bekend

Prinses Laurentien Ⓒ Hollandse Hoogte

Prinses Laurentien draagt donderdag haar titel ’invloedrijkste persoon in de Nederlandse filantropie’ over. Dat gebeurt tijdens het filantropiecongres Civil Power in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Daar wordt de nieuwe Top 100 van de invloedrijkste spelers in de filantropie bekendgemaakt.