Ex: Paris Hilton, geef die ring van 2 miljoen terug!

De The Leftovers-acteur vroeg Paris tijdens een wintersportvakantie in Aspen in januari ten huwelijk. De ring die hij daarbij tevoorschijn toverde bleek 2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) waard en kostte vier maanden om te maken. De sieradenmaker liet toentertijd weten in de ring 20-karaats diamanten te hebben verwerkt. Paris Hilton huurde speciaal beveiliging in voor het kostbare sieraad.

Paris zou degene zijn die een punt achter de relatie heeft gezet. Ze deelde maandag een foto op Instagram waarop ze als Marilyn Monroe poseert en schreef daarbij haar favoriete uitspraak van de befaamde actrice.

Bekijk ook: Paris Hilton laat verlovingsringen bijmaken