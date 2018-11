Tonnen voor sollicitatiebrief J.K. Rowling

Voordat Harry Potter-bedenkster J.K Rowling miljoenen ging verdienen met het schrijven van de succesvolle boeken, probeerde ze in haar Schotse woonplaats Edinburgh aan de bak te komen als docente buitenlandse talen aan de Leith Academy.

In de sollicitatiebrief prijst Rowling zichzelf aan en geeft ze een opsomming van haar verdiensten als lerares. Rowling werd aangenomen voor de baan, maar werkte uiteindelijk maar korte tijd, tot haar doorbraak, op de school.

In 1995 was Rowling weliswaar al begonnen met het schrijven van Harry Potter, maar ze vond pas twee jaar later een uitgever. Het is onduidelijk van wie de brief is en wie deze te koop heeft aangeboden.