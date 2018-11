’Dit is veranderd bij de heren van VI’

Volgens hem is het vooral René die is veranderd. „René heeft nu een ongelofelijk leuke nieuwe vriendin! Je weet dat René altijd het hele weekend op de bank lag om voetbal te kijken. Maar hij is er dankzij zijn nieuwe vriendin achter dat je ook op een bank kunt zitten.”

Johan Derksen blijkt te hebben gekregen wat hij wilde: een rokende chauffeur. En niet zomaar één, maar een blueszangeres uit Grolloo met de artiestennaam AJ, die ook sigaren rookt. „Dat vond ze wel zo prettig. De andere optie was om van Grolloo naar Hilversum en weer terug met haar hoofd uit het raam te hangen om de sigarenlucht te ontwijken.”

Tot slot is er dan Wilfred Genee, die een nieuwe auto kreeg. „Als je daar omheen wilt lopen, kun je het best een lunch-pakket meenemen. Het is een flinke wandeling.”

Zelf wordt Kraay per aflevering ingehuurd, vertelt hij in zijn belcolumn. En bij hem veranderde er niet veel.„Ik probeer nog steeds niet leuker te zijn dan René, want dat lukt niet. Ik probeer geen hardere opmerkingen dan Johan te maken, want dat werkt niet. En ik probeer niet irritanter te zijn dan Wilfred. Dat laatste is veruit het makkelijkst.”