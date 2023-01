Paris Hilton (41) voor het eerst moeder geworden

„Het is altijd mijn droom geweest om moeder te worden en ik ben zo blij dat Carter (haar echtgenoot, red.) en ik elkaar hebben gevonden”, vertelt Paris aan het Amerikaanse tijdschrift People. „We zijn zo opgewonden om ons gezin samen te stichten en onze harten exploderen van liefde voor onze kleine jongen.” Het stel heeft de naam van hun zoon nog niet bekendgemaakt.

De 41-jarige erfgename van de Hilton-hotelketen en haar man Carter Reum startten tijdens de coronapandemie met de IVF-procedure, vertelde Hilton begin december tijdens het The Hollywood Reporter’s Women in Entertainment Gala. „We begonnen omdat de wereld op slot zat. We wisten dat we een gezin wilden stichten en ik had zoiets van: dit is de perfecte timing. Normaal gesproken zit ik 250 dagen per jaar in het vliegtuig, dus laten we gewoon alle eitjes opslaan en klaarmaken.”

Voor Hiltons man is de pasgeborene overigens niet het eerste kind: hij heeft al een dochter met realityster Laura Bellizzi. Hilton en Reum trouwden op 11 november 2021.