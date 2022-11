Voormalige Vara-redacteur: angstsfeer DWDD eerder aangekaart in overleg

Kee werkte jarenlang voor het televisieprogramma Pauw & Witteman, dat tussen 2006 en 2014 werd uitgezonden. De redactie van deze late night-show zat naast de redactie van DWDD, in de studio aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. „Mensen bij DWDD haakten af of knapten af en kwamen dan bij ons”, vertelt Kee. „Dat gebeurde op een gegeven moment heel veel. Er zijn toen door onze eindredactie vragen gesteld in het eindredactioneel overleg: wat gebeurt daar allemaal? Dat zei wel iets over de werksfeer.” Ondanks de vraagtekens die de redactie van Pauw & Witteman zette bij de gang van zaken op de vloer bij de DWDD, werden er „geen fundamentele stappen genomen”, aldus Kee.

In het gesprek zei de redacteur niet wanneer dit gesprek heeft plaatsgevonden. Maar het moet voor mei 2014 zijn geweest, want toen stopte Pauw & Witteman. Volgens Kee heerste er „een sfeer van concurrentie” tussen de twee redacties. „De verhoudingen waren vrij scherp, het was niet de bedoeling dat je klef ging doen. We werden behoorlijk uit elkaar gehouden”, aldus Kee. „Veldslagen om gasten waren soms heel erg verhit.”

De Volkskrant meldde vrijdag, na gesprekken met zeventig oud-medewerkers van DWDD, dat Van Nieuwkerk gedurende de vijftien jaar dat het programma te zien was regelmatig redacteuren terroriseerde en kleineerde. Van Nieuwkerk heeft de samenwerking met BnnVara inmiddels verbroken.

Ook mag hij van de NTR de tv-programma’s rond de Top 2000 niet meer presenteren. Of de stekker helemaal uit die programma’s wordt getrokken, is nog niet bekend. De NPO heeft een groot onderzoek naar het wangedrag achter de schermen van DWDD aangekondigd.