Vijftig jaar Bijlmer met Kenny B en Berget Lewis

Ook Tommie Christiaan, Bryan B en Howard Komroe komen optreden in een kolossale, verwarmde feesttent bij het Anton de Komplein in Amsterdam.

Op 25 november 2018 is het precies 50 jaar geleden dat de eerste bewoners in de Bijlmer de sleutel van hun nieuwe huis kregen. Dat is het hele jaar al gevierd op diverse manieren. Komend weekend zijn de laatste activiteiten van het jubileumjaar.