Brian May: ’Goed nieuws, ze ademt nu door een zuurstofmasker’

Tijdens de operatie blijkt Phil een meisje te zijn en wordt hij omgedoopt tot Philomena. Brian May legt uit dat het egeltje wel geopereerd moest worden, omdat zijn pootje niet genas. „Hoe zonde zou het zijn om het leven van een wezen uit te doven, terwijl het verder in zo’n goede gezondheid is.” Toch was ook de operatie niet zonder risico. „Het team merkte op dat Phils ademhaling begon te verzwakken - en Tom deed wat massage om hem te redden. Fantastisch team hier. Fingers crossed.”

Bijna twee uur later volgt er goed nieuws. „Philomena! Door de operatie. Ze ademt nu zuurstof door een masker. Alles is goed. Maar ze is wat lichaamswarmte verloren dus ze moet weer op temperatuur komen.” Vervolgens maakt hij wat reclame voor de tv-serie waar de hele operatie onderdeel van uitmaakt: Saving Britain’s Hedgehogs. Deze miniserie wordt vanaf april volgend jaar op Channel 5 wordt uitgezonden.

De voormalig Queen-gitarist is activist voor dierenrechten, richtte zijn eigen stichting daarvoor op en zei al eens dat hij liever herinnerd wordt om zijn inzet voor de dieren dan om zijn muziek. Al komt hij juist vanwege dat laatste weer volop onder de aandacht van het grote publiek sinds de film over het levensverhaal van Freddie Mercury volop in de bioscopen draait en waarin May een dikke vinger in de pap had.

