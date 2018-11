Prinses Mary krijgt prijs voor verjaardagsspeech Frederik

In de speech haalde Mary herinneringen op aan haar eerste ontmoeting met Frederik, in 2000 tijdens de Olympische Spelen in Sydney. Toen ze Frederik voor het eerst in uniform zag, was de Australische naar eigen zeggen verkocht. Het dragen van lycra sportkleding moet de sportieve Frederik echter nog eens heroverwegen, adviseerde Mary haar man. Ook verklapte ze, tot hilariteit van de aanwezigen, dat de Deense kroonprins het hardst lacht om zijn eigen grappen.

In de zeer persoonlijke toespraak prees Mary de veelzijdigheid van Frederik. Ook had ze het over hun vier kinderen, die volgens de kroonprinses stapelgek zijn op hun vader.

Reacties

De verjaardagsspeech op 26 mei in Christiansborg Slot raakte niet alleen kroonprins Frederik. Veel Denen waren ontroerd. Ook in het buitenland oogstte de kroonprinses lof. Het Britse Hello Magazine noemde de toespraak ontroerend en grappig, terwijl de New Zealand Herald het woord emotioneel gebruikt. News.com uit Mary’s geboorteland Australië spreekt van een toespraak die zowel hilarisch als ontroerend is.

Initiatiefnemer van de prijs, het College van Deense Sprekers, bestaat uit een aantal prominente Denen met een interesse in retoriek en taal. Vorige winnaars zijn oud-premier Helle Thorning-Schmidt en NAVO-secretaris-generaal en voormalig premier van Noorwegen, Jens Stoltenberg.