Ricky Koole bekijkt wereld weer door ogen van kleuter

Het was geen concreet plan, vertelt Koole. „Ons zoontje praatte altijd al heel veel, en ik vond dat daar ontzettend veel leuke vragen en opmerkingen tussen zaten”, legt ze uit. „Grappige observaties, maar ook grote vragen over de dood op een manier zoals alleen een kind ze kan stellen. Ik plaatste die soms op Facebook en daar kreeg ik heel veel leuke reacties op; mensen die ze herkenden, of die er blij van werden.” Daaruit groeide het idee om de quotes te bundelen tot een boekje.

De actrice verzamelde de uitspraken die het jongetje deed in zijn kleutertijd. „Je merkt ook echt een ontwikkeling”, vertelt ze. „De vragen werden logischer naarmate hij ouder werd, zijn woordenschat werd groter. Het filosofische element maakte plaats voor meer poëtische zinnen. Maar het zijn allemaal teksten die ons deelgenoot maken van de wereld van een kleuter. En dat is volgens mij een blik die we allemaal te veel uit het oog verloren zijn.”

Leven wordt routine

Koole bepleit dat volwassenen eens wat vaker met de ogen van een kind naar het leven zouden moeten kijken. „Het is heel erg jammer dat je die verwondering verliest”, denkt ze. „Het is heel goed om af en toe stil te blijven staan bij sommige dingen die je als volwassene simpel en vanzelfsprekend vindt. Het leven wordt op een gegeven moment routine.”

De naam van het zoontje van Koole en Leo Blokhuis staat niet prominent in het boek vernoemd. „Ik ben over het algemeen best beschermend over onze zoon; ik zal ook nooit een foto van hem op Twitter plaatsen, om maar wat te noemen”, legt de actrice uit. „Stel dat hij ooit minister-president wordt, die kans is er natuurlijk altijd, dan zit hij met zo’n boek met quotes van toen hij vier jaar oud was. Niet dat het slechte quotes zijn, integendeel: je merkt nu al dat hij enorm begaan is met de wereld. Maar hij heeft de input gegeven, ik heb het opgeschreven en er een boek van gemaakt. Ik mag er op worden aangesproken.”