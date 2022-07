Negin Mirsalehi voor het eerst moeder geworden

Negin deelt twee foto’s, een van het kersverse gezinnetje en een van zichzelf met haar zoontje. Ook laat ze weten dat het jongetje Sam Eduard Stibbe Mirsalehi heet. „Er valt niks te vergelijken met deze liefde”, aldus de mode-influencer.

Bij de bekendmaking van haar zwangerschap in januari legde Negin aan haar miljoenen volgers uit dat er aan haar en haar verloofde Maurits Stibbe in het ziekenhuis werd verteld dat het niet makkelijk zou worden om zwanger te raken. „De afgelopen anderhalf jaar was een van de meest uitdagende periodes die we hebben meegemaakt. We kregen te horen dat het erg moeilijk zou zijn voor ons om zwanger te raken. Dus het is onze kleine wonderbaby en we zijn zo ongelofelijk dankbaar”, schreef ze destijds.