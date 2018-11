Joop van den Ende reikt prijs beste amateurmusical uit

Sinds 2014 reikt stichting Amateur Musical Nederland ieder jaar de Amateur Musical Awards uit. Jaarlijks zijn er rond de tachtig amateurproducties die meedingen naar de inmiddels felbegeerde awards. Voorwaarde is dat de acteurs in deze productie niet betaald krijgen. Van den Ende is enthousiast over het gala en ondersteunt de amateurs door dit jaar aanwezig te zijn en een prijs uit te reiken.

De prijzen worden toegekend door de vakjury bestaande uit Jacques d’Ancona, Marianne van Wijnkoop, Lone van Roosendaal, Arno Bremers, René van Kooten en Hans Cornelissen. Ook reikt musicalicoon Pia Douwes voor de vierde keer de naar haar vernoemde Special Talent Award uit aan iemand waarin zij extra veel talent ziet.

Twee winnaars van deze prijs maakten inmiddels de overstap naar het professionele musicalvak. De uitreiking vindt plaats in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.