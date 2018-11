Armin van Buuren brengt ode aan zoontje

Armin van Buuren is de actie begonnen door zelf een foto te delen van hem en zijn zoontje op zijn schouders bij een ondergaande zon. In de begeleidende tekst vraagt hij om een kijkje te nemen op zijn Insta Stories en vervolgens zelf aan de slag te gaan met het delen van familiefoto’s.

De dj wordt inmiddels overladen met foto’s van ouders en hun kinderen, een deel daarvan is terug te vinden in zijn Stories. Naast alle schattige plaatjes zit er ook een hartverscheurende foto tussen van een meisje dat het bij het graf van haar vader zit. „I Miss You Daddy”, schrijft het meisje erbij.

Ⓒ Instagram

De single Wild Wild Son gaat over de band tussen een vader en zijn opgroeiende zoon.