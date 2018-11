Ilse DeLange doet mee aan Belgische muziekshow

Het gaat om het vijfde seizoen van het goedbekeken programma waarin artiesten hun creativiteit kunnen loslaten op elkaars repertoire. Andere artiesten die mee doen aan Liefde voor Muziek zijn Raf en Misch Walschaerts van de Belgsiche cabaretgroep Kommil Foo en de populaire singer-songwriter Milow.

DeLange is overigens niet de eerste Nederlandse ster die meewerkt aan de VTM-show. In eerdere seizoenen waren al Gers Pardoel en Sharon den Adel van Within Temptation te horen en te zien.

De nieuwe reeks gaat in het voorjaar van start op de Belgische zender VTM.