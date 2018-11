Michella Kox mengt zich in Pietendiscussie

Michella Kox staat erom bekend haar mening niet onder stoelen of banken te steken. Ze werd bekend door haar deelname in Dames in de Dop en was later te zien in onder meer Echte meisjes in de Jungle en Echte meisjes op de Prairie. Dit jaar nog was zat ze in Temptation Talk waar ze zich volledig onderdompelde in de wereld van verraad en steeds weer met spannende onthullingen en roddels op de proppen kwam. Begin deze maand zorgde ze nog voor flink wat ophef met haar deelname aan Boxing Stars. Duidelijk moge zijn: Michella heeft altijd haar woordje klaar en is niet bang haar mening te delen. Het was dan ook te verwachten dat de realityster uiteindelijk ook van zich zou laten horen in de Pietendiscussie.

Op haar Insta Stories vraagt Michella haar volgers naar hun standpunt in de discussie. „Ik zie alleen maar drama. Wat ooit een leuk feest was, is niet meer”, vertelt ze languit op de bank, waarna ze haar mening duidelijk maakt met een foto van drie dames in klederdracht. „Dit is ook een traditie en zo lopen we er ook niet meer bij”, schrijft ze erbij.

Wat haar betreft is de oplossing dan ook simpel: „Geef die piet een andere kleur en einde gezeik.” Kox is sowieso helemaal klaar met hele feest. „Dit is toch veel vrediger. Ik ben blij dat ik niet meer aan Sinterklaas doe”, schrijft ze bij een video waarin ze laat zien dat de kerstboom al in huis staat. Opmerkelijk genoeg vergezelt ze dit filmpje wel van een middelvinger...

