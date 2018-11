Estelle pakt leven weer op

Estelle liep bij de overval begin november een hersenschudding op en ze werd beroofd van haar Rolex. Ook mentaal kreeg ze een flinke klap. Volgens John van den Heuvel is ze er behoorlijk van ontdaan en zou het best wel een tijdje kunnen duren voordat ze mishandeling weer te boven zo zijn.

Inmiddels lijkt het weer beter te gaan met Cruijff. Op Instagram plaatste ze een foto waarop te ze samen met haar goede vrienden interieurontwerper Eric Kuster en sieradenontwerper Rodrigo Otazu te zien is. „Friends for Life”, schrijft ze bij het plaatje dat vermoedelijk op een feestje is gemaakt.

De socialite wordt overladen met steunbetuigingen en complimenten. „Je ziet er super uit Estelle. Hoop dat het weer beter met je gaat. Leuk dat je weer terug bent!”, reageert een volger. „Wat zie je er mooi uit schat!”, schrijft een ander en Yolanthe Sneijder Cabau geeft haar een knuffeltje middels een emoticon.

Vorige week bedankte Estelle iedereen voor alle steun via haar Insta Stories.