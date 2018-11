Mondriaan tekende viooljuf van prinses Juliana

Ⓒ ANP

Het Stedelijk Museum Alkmaar opent zaterdag een kleine maar speciale tentoonstelling over een portret dat van de hand van Piet Mondriaan blijkt. Het werd lang voor een werk van collega Leo Gestel aangezien. Behalve dat het echter om een Mondriaan moet gaan, is nu ook gebleken wie is afgebeeld: Aletta de Iongh, ooit violiste van het Concertgebouworkest en het Residentie Orkest en ook nog eens de viooljuf van prinses Juliana.