Blad Glamour stopt met uitgeven papieren editie

Het besluit is niet ingegeven door teruglopende abonneeaantallen; de oplage van Glamour is al drie jaar stabiel. Het blad verschijnt maandelijks in een oplage van 2,2 miljoen. Maar hoofdredacteur Samantha Barry stelt dat de tijd rijp is om definitief de overstap te gaan maken naar online. „Dat is waar de lezers zich bevinden, en dat is de plek waar we kunnen groeien”, stelt ze.

De uitgeverij bracht het aantal bladen vorig jaar al terug van twaalf naar elf. In januari werd Samantha Barry als nieuwe hoofdredacteur aangesteld, een vrouw die haar sporen heeft verdiend in de digitale journalistiek. Onder haar leiding steeg het aantal unieke bezoekers van de website naar 6,3 miljoen per maand. Het blad zal elke maand een online-editie op de site zetten die alleen gelezen kan worden door abonnees. De laatste papieren editie verschijnt op 27 november.

De Nederlandse Glamour, wil hoofdredactrice Anke de Jong benadrukken, blijft wel doorgaan met een papieren editie. „We zullen in 2019 juist in een luxere printuitgave verschijnen om er een meer luxe ervaring van te maken.” Bovendien komt er naast de gebruikelijke onderwerpen mode en beauty ook aandacht voor maatschappelijke onderwerpen als feminisme en body positivity. Net als de Amerikaanse versie, is ook hun papieren oplage stabiel, geeft De Jong aan. Deze is bijna zestigduizend. Online zegt Glamour Nederland 1 miljoen unieke bezoekers te hebben.