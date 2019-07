Chantal Bles: ’Ik heb de arts zelfs geslagen’

„Ik begon te huilen en te schreeuwen tegelijk: ’Nee! Dat kan niet, niet mijn kind!’ Ik heb die arts zelfs geslagen, heel erg. Maar ik was zo in paniek, mijn lichaam begon te shaken, niet normaal, alsof ik in shocktoestand was”, zo vertelt Chantal in de LINDA.

In de periode dat Jada chemo kreeg, beviel Chantal van een zoontje, Josh. En ook toen kreeg ze de nodige tegenslagen op haar bord. Er werd namelijk vocht achter zijn longen gevonden. „Hij werd in een couveuse naar mij toe gereden, zodat ik hem in ieder geval even aan kon raken. Het klepje van de couveuse ging open, waar ik mijn hand doorheen kon steken, en direct pakte hij mijn vinger vast, instinctief. Toen begon ik toch te brullen.”

Gelukkig voor Chantal en haar gezin verloopt dit jaar tot nu toe een stuk beter dan vorig jaar, Jada is namelijk kankervrij verklaard.