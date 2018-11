Kate Moss krijgt beautytips van dochter

„Ze leert me echt alles. Lila en haar vrienden volgen alle beauty blogs en Instagram accounts. Daarna zegt ze mij wat ik moet proberen. Het is echt fantastisch wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. Zij kan ook echt contouren en dat soort dingen. Dat zullen ze vast ook bij mij doen als ik aan het werk ben, maar dan let ik eigenlijk nooit goed op”, verklapt Kate Moss aan Harper’s Bazaar.

En ondanks dat haar dochter veel leert van sociale media, denkt Kate wel dat het erg lastig is voor tieners om in een wereld op te groeien waarin iedereen zo geobsedeerd bezig is het perfecte plaatje. „Het is echt moeilijk voor hen, omdat alles op een telefoon gebeurt. Het is die Kardashian-factor. Daar worden ze tegenwoordig veel meer mee geconfronteerd dan vroeger. Het zorgt voor heel veel inspiratie, maar ook voor heel veel oordelen. Gelukkig ziet ze mij en ik ben ik niet geobsedeerd door mezelf, dus hopelijk leert ze daarvan.”

Lila lijkt zich echter nergens druk om te maken. „Mijn moeder zegt altijd dat minder meer is. Om er zo fris mogelijk uit te zien en juist weinig bronzer te te gebruiken. Ik houd het altijd vrij simpel en vind het zelfs beter om soms helemaal geen make-up te gebruiken, zodat het juist weer extra bijzonder is als je je wel weer op maakt. Zolang ik geen groende oogschaduw op doe naar school, maakt het haar niet uit.”