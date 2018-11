Top2000 Vrouwen zet zich in voor meer vrouwen in de top

„Slechts 16 procent van de artiesten in de Top 2000 zijn frontvrouw, waarvan maar liefst 86 procent wit is. Muziekiconen zoals Diana Ross en Etta James komen niet voor in de lijst en in de top 100 zijn er maar zeven vrouwen te vinden. Top 2000 VrouwenStemmen roept daarom iedereen op om op méér vrouwen te stemmen”, zo staat te lezen in een verklaring.

De groep stelt dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de muziekindustrie nog veel verder gaat. „De vrouwelijke artiest is ook minder aanwezig in de festival line-ups of de radioprogrammering. Onderzoek en persoonlijke ervaringen van vrouwelijke artiesten laten zien dat er verschillende uitsluitingsmechanismes, waaronder vormen van seksisme, bestaan die ervoor zorgen dat er minder vrouwen in de muziektop meedoen. Het gebrek aan rolmodellen zorgt er daarbij voor dat er geen of minder plek lijkt te zijn voor vrouwen in de muziek.”

De boodschap moge duidelijk zijn. Top2000 Vrouwen wil meer vrouwelijke muzikanten aan de top en roept dan ook op om van 1 tot en met 8 december te stemmen. „Voeg vooral nieuwe nummers gemaakt door vrouwen toe aan de Top 2000 lijst, zodat er meer vrouwen in de lijst komen! Daarnaast kun je ook stemmen op vrouwen die al in de lijst staan, zodat er meer vrouwen op een hogere positie komen te staan.”