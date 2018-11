Nederlandse boksfilm wint Italiaanse prijs

Het evenement heeft als doel de Olympische waarden door middel van sportbeelden te verspreiden en bevorderen. Tijdens het festival werden 150 films vertoond en werden zes dagen lang conferenties, exposities en workshops georganiseerd.

De documentaire Fighting for Life geeft een unieke inkijk in de Zuid-Afrikaanse gevangenis Drakenstein Correctional Center en in het werk van de Nederlandse bokscoach Sharita van der Hulst, die daar een boksprogramma heeft opgezet voor gevangenen. Sharita heeft een sterk geloof in de kracht van sport. Met haar professionele houding en enthousiaste inzet weet Sharita het vertrouwen te winnen van de gevangenen.

Ze spreken vol lof over hetgeen zij leren en hoe dat hen verder helpt in hun verblijf binnen de gevangenis en ook daarbuiten.