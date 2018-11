BRANGELINA: feestmaand in de rechtszaal!

De vechtscheiding zal op het scherpst van de snede worden gespeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Terwijl vrijwel iedereen met kerst zoveel mogelijk de vrede viert, hebben BRAD PITT en ANGELINA JOLIE andere plannen. Hun War of the Roses gaat gewoon door en bereikt rond de feestdagen zelfs zijn hoogtepunt. Het gaat om geld, veel geld, en zelfs de kinderen van het stel worden nu de rechtszaal in gesleept om daar hun zegje te doen en te kiezen voor óf papa Brad, óf mama Angelina...