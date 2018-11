Sylvia Hoeks tekent bij grote agency in Hollywood

Hoeks brak de afgelopen twee jaar in de VS door met grote bijrollen in het vervolg op Blade Runner en The Girl in the Spider’s Web, het nieuwe deel in de reeks Millennium-thrillers.

In Nederland was de Brabantse actrice eerder te zien in de series Overspel en Vuurzee en de films Tirza en Duska. Voor die laatste rol won ze elf jaar geleden een Gouden Kalf.

WME ontstond in 2009 uit een fusie van William Morris en de Endeavor Agency. Bij het bureau zijn grote sterren als Ben Affleck, Charlize Theron, Amy Adams, Tina Fey, Rihanna, Martin Scorsese en Gisele Bündchen aangesloten.