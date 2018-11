Drew Barrymore verbiedt kinderen te acteren

„Ik laat hen geen kindacteurs worden. Dat hoort niet bij de reis die ze moeten maken”, vertelt Barrymore aan People. „Als ze op latere leeftijd willen gaan acteren, steun ik ze natuurlijk wel. Zie je het al voor je? Dat ik een moeder zou zijn die ze gaat pushen? Dat gebeurt dus nooit.”

In een eerder interview liet Drew al een los dat het er wel op lijkt dat haar meiden ooit in Drews voetsporen zullen treden. „Ze hebben absoluut Barrymore-genen. We zijn ooit naar The Sound of Music geweest en ze riepen meteen dat ze ook het podium op wilden. Dat zeiden ze ook weer toen we naar de Amazing Bubble Show gingen.”